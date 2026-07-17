CESEDİNE ULAŞILDI
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 9 Temmuz'da balık tutmak için gittiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Erkan Sak'ın, arama çalışmalarının 9'uncu gününde kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafede cesedi bulundu. Sak'ın cenazesi, bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için hastane morguna götürüldü.
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Kaybolan Erkan Sak'ın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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