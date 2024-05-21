Şırnak'ta keşfedilen şelale ve kanyon vadi doğaseverleri cezbediyor - Son Dakika
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Şırnak'ta keşfedilen şelale ve kanyon vadi doğaseverleri cezbediyor

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında, terör olaylarının sona ermesiyle birlikte keşfedilen 50 metre yükseklikteki şelale ve kanyon vadi, doğa severlerin ilgisini çekiyor. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri tarafından keşfedilen bu doğa harikası yerler, piknik yapmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlere güvenli bir şekilde ziyaret imkanı sunuyor.

21.05.2024 09:26
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Dev kanyon ve şelale böyle görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 50 metre yükseklikte şelale ve kanyon vadi keşfedildi.

İlçeye bağlı Taşarası köyüne 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzey Irak sınırının sıfır noktasındaki dağlık alan terör olaylarının bitmesiyle artık doğaseverleri ağırlıyor. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup genç vadi ve şelale alanlarını keşfetti. Kulüp Başkanı Serdar Gökçe, yıllardır gidilmeyen bir yerde çekim yaptıklarını söyledi. Gökçe, "İlçemize 15 kilometre uzaklıkta bulunan 50 metre yükseklikte bir şelale ve kanyon vadi keşfettik. Güzel bir piknik yaptık, bu doğa harikası yerlerin keşfedilmesini istiyoruz. Sınıra yakın bir yerde güvenle gelebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta keşfedilen şelale ve kanyon vadi doğaseverleri cezbediyor - Son Dakika

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