Şırnak'ta Küçükbaş Hayvan Taraması

ŞIRNAK'ta kurulan 3 veteriner mobil kontrol noktasında 2026 yılı içerisinde yaklaşık 600 bin küçükbaş hayvanın sağlık taraması ve kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından merkez Balveren beldesi çıkışı, Aslanbaşar köyü Resor bölgesi ile Beytüşşebap ilçesinde kurulan 3 veteriner mobil kontrol noktasında küçükbaş hayvanların sağlık taramaları yapıldı, sevk belgeleri kontrol edildi, ektoparazit uygulamaları gerçekleştirildi ve kimliklendirme işlemleri tamamlandı. Yıl içerisinde 450 göçer yetiştiriciye ait yaklaşık 600 bin küçükbaş hayvana bu noktalarda hizmet verildi. Mobil kontrol noktasını Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Muhammed Hamdi Büyüktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ile Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ziyaret etti. Ziyarette üreticiler tarafından hazırlanan doğal yoğurt, peynir, kaymak ve bal gibi ürünler de sergilendi.

'HAYVANLAR SAĞLIK VE REFAH AÇISINDAN KONTROLDEN GEÇİRİLİYOR'

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bakanımız bütün birim amirlerine sahaya çıkma talimatını verdi ve biz de bu talimat gereği Mardin, arkasından Şırnak, arkasından da Hakkari ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bugün İl Müdürlüğümüzün çalışanlarıyla, İl Müdürümüz ve şube müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız ve diğer çalışan arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızla bir araya geldik. İl Müdürlüğümüz çalışanları tarafından burada mobil hayvan geçiş noktası oluşturulmuş. Bu göç yolu tarihi bir göç yolu. Yaklaşık 40 gün süren bir yolculuk sonunda üreticiler yaylalara ulaşıyor. Bu süreçte hayvanlar sağlık ve refah açısından kontrolden geçiriliyor. Sorunlu bir durum varsa mevzuat çerçevesinde gerekli uygulamalar yapılıyor, ardından yaylalara çıkmalarına izin veriliyor. Üreticilerin bu konuda çok memnun olduğunu ifade edebilirim. Çünkü sürüleri ne kadar sağlıklı olursa kazançları da o kadar bereketli oluyor. Burada görev yapan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımıza büyük bir özveriyle hizmet ediyorlar. Mobil noktalarda internet, mobil yazıcılar ve gerekli tüm ekipmanlar bulunuyor. Veteriner hekimlerimiz burada sağlık taramaları yapıyor. Vatandaşlarımızın mutluluğunu yüzlerinden gördük. Çünkü onlar ürettikçe biz refah ve huzur içerisinde yaşayacağız. Çiftçi varsa üretici varsa, besici varsa hayat var diyoruz. Çiftçi varsa üretici varsa, besici varsa gelecek var diyoruz. Her bir üreticimize gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'YAKLAŞIK 1 MİLYON 300 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVANA SAHİBİZ'

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise uygulamanın hayvancılık açısından önemli bir hizmet olduğunu belirterek, "Şırnak olarak yaklaşık 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvana sahibiz. Bunların yaklaşık 750 bini keçilerden oluşuyor. Hayvanların sağlıklı olması hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız açısından büyük önem taşıyor. Çünkü vatandaşlarımız bu hayvanlardan elde edilen ürünlerden faydalanıyor. Burası aynı zamanda bir sağlık noktası haline gelmiş. Hayvan hastalıklarının kontrol edilmesi ve hastalıklardan korunması açısından çok değerli bir çalışma olmuş. Üniversite olarak Ziraat Fakültemiz ve Veteriner Teknikerliği bölümümüzle bu çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazırız" diye konuştu.