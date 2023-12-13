 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi gözaltına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi, elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı. Kaymakam Cihat Koç, halka megafonla seslenerek yapılan hakarete tepki göstermenin taşkınlık yaparak değil, kanun gereğini yaparak olması gerektiğini belirtti. Gözaltına alınan kişinin birçok suçtan kaydının bulunduğu ve uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Şırnak\'ta Kur\'an-ı Kerim\'i yırtan kişi gözaltına alındı
13.12.2023 - 22:37,
Abone Ol

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İ.B'nin (34) 2. Cadde'de elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği bilgisi üzerine çevredekiler tepki gösterdi.

Bunun üzerine İ.B. polis ekiplerince Kaymakamlık binasına götürüldü.

Olaya tepki gösterenler, Kaymakamlık binası önünde toplandı.

Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz. Yapılan hakaret, bizim de Kur'an'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız." dedi.

Kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan İ.B, Kaymakamlık binasından çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Birçok suçtan kaydığı bulunduğu öğrenilen İ.B'nin uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

İ.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hisarcık, Şırnak, Silopi, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27
İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18
Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48
Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:09
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek
19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

Son Dakika
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:09 İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 22:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement