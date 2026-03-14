Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Düzenlendi - Son Dakika
Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Düzenlendi

14.03.2026 00:04
Şırnak'ta müftülük tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim Ziyafeti'nde, çeşitli din görevlileri yer aldı.

Şırnak'ta İl Müftülüğünce "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı gerçekleştirildi.

"Ramazan ile arınış, cami ile diriliş" temasıyla İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlenen programda, Üsküdar Pazarbaşı Cami İmam Hatibi Adem Bilgetay, Arnavutköy Kardeşler Cami İmam Hatibi Mahfuz Baka ve Ayasofya-i Kebir Cami Müezzini İsmail Selman Kızmaz, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti."

İmam hatip ve müezzinler çeşitli ilahi ve kasideler de seslendirdi.

İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu, yaptığı konuşmada, düzenledikleri Kur'an-ı Kerim ziyafetini vatandaşlara arz etmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i okumanın ve dinlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yeşiloğlu, "Onu okumak büyük sevaptır. Her bir harfine 10 sevap vardır. Dinlemek farzdır. Farz ibadetin sevabı yer ve gök kadardır. Bu cami sizinle güzel. Cami cemaatle değer ve anlam kazanır. Teşrif ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. İstanbul'dan iki cami imam hatibi, diğerinde cami müezzini kardeşimiz bizleri çok mesut ve bahtiyar ettiler. Rabb'im seslerinize ve nefeslerinize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah ebeden razı olsun." diye konuştu.

Müftü Yeşiloğlu'nun duasıyla sona eren programda, imam hatip ve müezzine "Nuh'un Gemisi" maketi hediye edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara da çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ilçe müftüleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Müftülük, Şırnak, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Düzenlendi - Son Dakika
