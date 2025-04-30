Şırnak'ta Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Şırnak Valiliği, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın öğle saatlerinden itibaren kent merkezinin güney ve güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer fırtına olması beklendiği bildirildi.

Paylaşımda, "Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.???????