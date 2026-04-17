Şırnak'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı

Şırnak Valiliğince, gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmurun pazar akşamına kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, sel, su baskını, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağışa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.