Şırnak'ta Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı
Şırnak'ta Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

08.04.2026 17:04
Şırnak Valiliği, 9 Nisan'da gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde kar bekliyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, il genelinde 9 Nisan'da ilk saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların 10 Nisan Cuma gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edilen paylaşımda, dolu, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yüksek kesimlerde tipi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
