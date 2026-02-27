Şırnak\'ta Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

ŞIRNAK'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızılsu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 ACE 644 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki 9 işçi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.