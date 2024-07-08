Şırnak'ta Nehirde Akıntıya Kapılan 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta Nehirde Akıntıya Kapılan 2 Kişi Kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde serinlemek için giren Furkan Üstün ve onu kurtarmak için nehre atlayan Baran İsa Atabey akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan Üstün ve Atabey, hastaneye kaldırıldı. İddialara göre, nehirde başka bir kişi daha akıntıya kapıldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

08.07.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehirde akıntıya kapılan 2 kişi kurtarıldı.

İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Furkan Üstün akıntıya kapıldı.

Durumu fark ederek Üstün'ü kurtarmak için nehre atlayan Baran İsa Atabey de akıntıya kapıldı.

Bir süre nehirde sürüklenen Üstün ve Atabey, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sudan çıkarıldı.

Üstün ve Atabey, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atabey, buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, nehirde bir kişinin daha akıntıya kapıldığı iddiası üzerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de havadan dron desteğiyle çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Şırnak, Cizre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Nehirde Akıntıya Kapılan 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik telefonu
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Ciro Immobile, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Ciro Immobile, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 18:40:01. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Nehirde Akıntıya Kapılan 2 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement