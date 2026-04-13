Şırnak'ta Nisan'da Kar Yağdı

ŞIRNAK'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ortasında lapa lapa yağan karla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar kısa sürede karla kaplanırken, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye kadar ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücü ve vatandaşlar ise yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sokak hayvanlarının, soğuktan ve kardan korunmak için park halindeki araçların altına sığındığı görüldü.