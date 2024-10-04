Şırnak'ta Öğrencilere Afet Eğitimi - Son Dakika
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Şırnak'ta Öğrencilere Afet Eğitimi

Şırnak\'ta Öğrencilere Afet Eğitimi

AFAD, Cizre'deki okuldaki öğretmen ve öğrencilere afet farkındalığı eğitimi vererek bilgi sağladı.

04.10.2024 23:50
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AFAD ekipleri Şırnak'ta öğretmen ve öğrencilere afet eğitimleri verdi

ŞIRNAK - Şırnak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre Vali Kamil Acun Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD eğitim uzmanları tarafından Cizre Vali Kamil Acun Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık, deprem anında yapılması gerekenler, yangın farkındalık, yangın uygulaması, tahliye uygulaması ve toplanma alanı uygulamaları hem sözlü hem de uygulamalı olarak eğimleri verildi. Verilen afet eğitimlerinin ardından AFAD gönüllülük sistemi ve AFAD Acil Mobil uygulamasına yönelik tanımlar yapılarak öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

Şırnak AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, savaşlar, depremler, sel, fırtına, kuraklık, açlık, hastalık gibi sıkıntılar dünya var oldukça gerçekleşmeye devam edeceğini söyledi. Son yıllarda afet olaylarının giderek arttığı ve yüksek sayıda insanın bu afetlerden olumsuz şekilde etkilendiğini yaşayarak gördüklerini belirten İşlek, afet eğitiminin çocukluk dönemine öncelik verilmesi önem arz eden bir gereklilik olduğu bilinmekte olduğunu dile getirdi.

Erken çocukluk döneminde afetlerle başa çıkmak, felaket türlerini net bir şekilde tanıyabilmelerini, afetin etkilerini azaltma önlemlerini ve bir afetten kendilerini nasıl kurtaracaklarını bilmeyi ve de bir felaketten sonra iyileşmeyi öğrenmelerine yardımcı olan öğrenme materyallerinin varlığının çok önem taşımakta olduğuna dikkat çeken İşlek, " Çocuklara yönelik yaşamış oldukları afetleri konu alan kitaplar bütün bu amaçlar için yaygın olarak kullanılan eğitim araçlarıdır. Çocukların afetin ne olduğunu anlamaları ve afetle nasıl başa çıkabileceklerini kavramaları için kitaplara ihtiyacı vardır. Özellikle afetlere yönelik hazırlanmış resimli kitaplar sayesinde çocuklar bilgileri hafızalarında daha uzun süre tutabilmektedirler. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak; İlimiz genelinde tüm okullarımızda bulunan öğrencilerimize, Afet Eğitim metaryelleri ile Afetlere dirençli bireyler oluşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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