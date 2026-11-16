Şırnak\'ta operasyonda 50 sentetik hap bulundu, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 9-15 Kasım'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 50 sentetik uyuşturucu hap ve 11 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.