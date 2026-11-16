Şırnak\'ta operasyonda 50 sentetik hap bulundu, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak'ta operasyonda 50 sentetik hap bulundu, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta 9-15 Kasım'da düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 50 sentetik uyuşturucu hap ile 11 gram kubar esrar ele geçirildi. Valilik açıklamasına göre operasyonlarda 4 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 9-15 Kasım'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 50 sentetik uyuşturucu hap ve 11 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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