Şırnak'ta Ormanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
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Şırnak'ta Ormanlara Giriş Yasağı

Şırnak\'ta Ormanlara Giriş Yasağı
09.06.2026 12:25
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Şırnak Valiliği, orman yangınlarını önlemek için 9 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ormanlara girişleri yasakladı.

ŞIRNAK Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı, il genelindeki tüm ormanlara giriş ve çıkışların 9 Haziran-30 Eylül 2026 arasında yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle hava sıcaklıklarının yükselmesi, insan ve araç hareketliliğinin artması ile kasten veya ihmal sonucu çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla, ek tedbirler alındığı belirtildi. Alınan karara göre, Şırnak sınırlarındaki tüm ormanlara giriş ve çıkışlar, 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Açıklamada, "Şırnak ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 09 Haziran 2026 tarihinden itibaren 30 Eylül 2026 tarihine kadar yasaklanmıştır. Şırnak ili genelinde bütün ormanlık alanlarda; mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Ormanların çevresinde yer alan ve içinden geçen yollarda, ormanların kenarında mola vermek ve piknik yapmak da yasaklanmıştır. Ayrıca kara yolları güzergahında seyir halindeki araçlardan yangına sebebiyet verebilecek sigara, şişe, cam, çöp gibi malzemelerin atılması ve bırakılması yasaktır. Orman Kanunu'nun 31'inci ve 32'nci maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle belirtilen tarihten itibaren 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak kontrollü ateş yakmak dahil, ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacaklardır. Bütün belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyenler, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebileceklerdir. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler. Kaymakamlıklar ve Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'nün koordinasyonu altında genel kolluk birimleri ve orman muhafaza memurları tarafından bu kararla alınan tedbirler ve getirilen yasaklamaların kontrol ve denetimi kesintisiz olarak yerine getirilecektir. Yasaklama kararına aykırı davrananlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler gerçekleştirilecektir. Yukarıda maddeler halinde sayılan kararlara aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri Şırnak Valiliği tarafından yürütülür" denildi.

Kaynak: DHA

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