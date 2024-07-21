Şırnak\'ta petrol sondaj kulesi çöktü: 1 mühendis hayatını kaybetti

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(ŞIRNAK) - Şırnak Valiliği, Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında, yıkılan sondaj kulesinin enkazı altında kalan bir mühendisin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın 27 no'lu petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin bilgi aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ŞAY sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşanmıştır. Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir. Kazada bir mühendis hayatını kaybetmiştir. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçi de Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."