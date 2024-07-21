Şırnak'ta petrol sondaj kulesi devrildi: İki işçi yaralı - Son Dakika
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Şırnak'ta petrol sondaj kulesi devrildi: İki işçi yaralı

Sağlık Bakanlığı, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Enkaz altından kurtarılan iki işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

21.07.2024 18:24
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Sağlık Bakanlığınca, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkazdan yaralı olarak kurtarılan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesiyle enkaz altında kalan bir kişiye ulaşılmıştır. UMKE ekiplerimizin enkaz altında yaptığı ilk muayene sonucu kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kule enkazından yaralı olarak kurtarılan iki işçinin durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta petrol sondaj kulesi devrildi: İki işçi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta petrol sondaj kulesi devrildi: İki işçi yaralı - Son Dakika
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