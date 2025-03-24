Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 17- 23 Mart'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.