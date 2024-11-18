Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 4 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11-17 Kasım'da kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı???????.