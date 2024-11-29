Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak\'ta PKK/KCK Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi sonucu yapıldı.

29.11.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucu adresleri belirlenen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

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