Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

24.06.2024 23:15
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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