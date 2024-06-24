Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.