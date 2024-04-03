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Şırnak'ta protesto gösterileri nedeniyle 15 gün süreyle kente giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta protesto gösterileri nedeniyle 15 gün süreyle kente giriş çıkışlar yasaklandı

Şırnak Valiliği, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatasının AKP'li adaya verilmesi üzerine çıkan protesto gösterileri nedeniyle 15 gün süreyle Şırnak'ta eylem ve etkinlikler ile kente toplu giriş ve çıkışları yasakladı.

03.04.2024 13:41  Güncelleme: 14:15
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AHMET ÜN

Şırnak Valiliği, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatasının AKP'li adaya verilmesi nedeniyle çeşitli kentlerde başlayan protesto gösterileri üzerine 15 gün süreyle Şırnak'ta eylem ve etkinlikler ile kente toplu giriş ve çıkışları yasakladı.

Şırnak Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 17 Nisan'a kadar yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 03.04.2024 günü saat 00.01'den 17.04.2024 günü saat 23.59'a kadar 15 (on beş) gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta protesto gösterileri nedeniyle 15 gün süreyle kente giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta protesto gösterileri nedeniyle 15 gün süreyle kente giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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