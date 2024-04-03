Şırnak'ta protesto gösterileri nedeniyle 15 gün süreyle kente giriş çıkışlar yasaklandı

AHMET ÜN
Şırnak Valiliği, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatasının AKP'li adaya verilmesi nedeniyle çeşitli kentlerde başlayan protesto gösterileri üzerine 15 gün süreyle Şırnak'ta eylem ve etkinlikler ile kente toplu giriş ve çıkışları yasakladı.
Şırnak Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 17 Nisan'a kadar yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 03.04.2024 günü saat 00.01'den 17.04.2024 günü saat 23.59'a kadar 15 (on beş) gün süreyle yasaklanmıştır."
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta protesto gösterileri nedeniyle 15 gün süreyle kente giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
Karabük'te 100. Yıl mahallesi esnafları, yaklaşık bin öğrenci ile iftarda bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin bahçe duvarına asılan ikinci el kıyafetler, kötü görüntüler oluşturuyordu. Tepebaşı Belediyesi Zabıtası ekipleri, satıcıların ürünlerini kaldırtarak müdahale etti.
Tepebaşı Belediyesi, Ramazan ayıyla birlikte mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken, vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor.
Yerel seçimlerde Giresun Belediye Başkanı seçilen Fuat Köse, mazbatasını alarak göreve başladı. Devir teslim töreninde Köse, Giresun halkına teşekkür ederek yeni dönemde hizmet sözü verdi.
Van Büyükşehir Belediyesi için DEM Parti'den aday olan Abdullah Zeydan'ın seçilmesi üzerine, mazbata AKP adayı Abdulahat Arvas'a verildi. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kayyum politikalarına karşı olduğunu belirterek, Van'da yaşananları eleştirdi. Çelik, siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesinin tarihe gömülmesi gerektiğini ifade etti.
Aksaray Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. Ekipler, mezarlık içi yolların bakımını yaparken yabani ot temizliği ve budama çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar, ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilecekler.
Yerel seçimlerde en dikkat çeken olaylardan birini İBB bağımsız adaylarından, 58 yaşındaki Yaşar Polat yaşadı. "Mayo-bikinide devrim yapacağım" vaadiyle seçime giren ve oy pusulasına fotoğrafının basılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen Polat, kararı protesto etmek için de sandığa kafasına geçirdiği beyaz atletle gitti. Bir polis tarafından gözaltına alınan Polat seçimde kendisine oy veren 186 kişinin ise kim olduğunu bilmediğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?