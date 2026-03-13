Şırnak'ta Ramazan Etkinliği: Semazen Gösterisi - Son Dakika
Şırnak'ta Ramazan Etkinliği: Semazen Gösterisi

Şırnak\'ta Ramazan Etkinliği: Semazen Gösterisi
13.03.2026 00:42
Şırnak'ta ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi düzenlendi, katılım yoğun oldu.

Şırnak'ta, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi sunuldu.

Belediye tarafından Şırnak Üniversitesi kampüsündeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda, İlahiyat Fakültesi Dini Musiki Topluluğu ile tasavvuf ve ilahi sanatçıları Hasan Bayar ve Mustafa Selim sevilen eserleri seslendirdi.

Vali Birol Ekici, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının huzur ve manevi tazelenme ayı olduğunu söyledi.

Programa katılımın yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Ekici, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, belediye olarak hizmetlerini her yıl artırarak sürdürdüklerini dile getirdi.

Ramazan ayında birçok faaliyeti Valilik ile yürüttüklerini söyleyen Yarka, bazı evlere her gün sıcak yemek ulaştırdıklarını ve iftar çadırında vatandaşları misafir ettiklerini belirtti.

Yarka, "Şırnak Belediyesi olarak çalmadığımız kapı, dokunmadığımız kimse kalmayacak. Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı bu yönde. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Sosyal ve kültürel alanda birçok etkinlik ve projeye imza attıklarını ifade eden Yarka, spor, sanat ve gençlik faaliyetlerinde Şırnaklıların hizmetinde olduklarını söyledi.

Bu etkinliklerin ilçe ve beldelerde de düzenlendiğini belirten Yarka, "Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu programlar Şırnak için bir başlangıç. İnşallah yaz aylarında düzenleyeceğimiz şenliklerde sanatçıları gençlerimiz ve vatandaşlarımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

