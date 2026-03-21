Şırnak'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

21.03.2026 12:58
Şırnak'taki sağanak yağış derelerin taşmasına, evlerin su altında kalmasına yol açtı.

Şırnak'ın Kasrik beldesi ile İdil ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte önceki gün başlayan ve dün etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Kasrik beldesi ve İdil ilçesinin Oyalı köyünde gece dereler taştı.

Derelerin taşması sonucu beldede bazı evleri, ahırları ve ağılları su bastı, köyde de yolda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, DSİ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Jandarma ve AFAD ekiplerince beldedeki evlerde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile de beldede ve dere çevresinde biriken çamur temizlendi.

Ahırlarda bulunan yaklaşık 85 küçükbaş hayvan ile 10 kovandaki arıların telef olduğu, 4 ağılın zarar gördüğü belirlendi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Kasrik beldesinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İl Özel İdaresi ekiplerince de Oyalı köyünde çöken yoldaki hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Köyde oluşan hasarın tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

