Şırnak'ta Satranç Turnuvası Açıldı

16.05.2026 16:09
Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası, 14 yaş altı ve serbest kategorilerde başladı.

ŞIRNAK'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası' başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası', 14 yaş altı ve serbest kategori olmak üzere 2 ayrı klasmanda düzenlendi. Turnuvada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Farklı illerden sporcuların da katıldığı organizasyon yoğun ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında birçok branşta organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Bugün de satranç branşında ulusal düzeyde bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Şırnak artık spor organizasyonlarıyla anılan bir şehir haline geldi. Bakanlığımızın yatırımları sayesinde ilimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek seviyeye ulaştı. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorumö dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Şırnak İl Temsilcisi Salih Şen ise turnuvanın iki kategoride gerçekleştirildiğini söyledi. Turnuvada 14 yaş altı kategorisinde mücadele eden Yusuf Rodi Kadırhan, hedefinin birincilik olduğunu belirterek, "Şu ana kadar oynadığım maçların tamamını kazandım. Turnuvayı birinci tamamlamak istiyorumö ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Hira Nisa Kabul da heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldım. Heyecandan dolayı hata yaptımö dedi.Turnuva, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

