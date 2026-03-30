Şırnak\'ta Sel Felaketi: Hasar Giderme Çalışmaları Devam Ediyor

ŞIRNAK'ta etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan sel ve taşkınların yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ta kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar, başta Cizre ilçesine bağlı Koçbeyi köyü olmak üzere Cizre, Silopi, İdil ve merkeze bağlı köylerde sel ve taşkınlara yol açtı. Taşkın sularının dere yataklarından taşması sonucu çok sayıda konut ve ahırda hasar meydana geldi. AFAD İl Müdürlüğü'nce, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Vali Birol Ekici başkanlığında kriz yönetimi oluşturuldu. AFAD koordinasyonunda tüm afet grupları sahada eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, özellikle riskli dere yataklarında menfez açma, sürüntü ve rüsubat temizliği çalışmalarına yoğunluk verirken, motopomp ve dalgıç pompalar yardımıyla taşkın sularının tahliyesi sağlandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri'ne bağlı iş makineleri de sahada kesintisiz görev aldı.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Afetten etkilenenlere Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince destek sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak raporladı.

Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri ve veteriner ekipler, hayvan kayıpları, tarım arazileri ve ahırlarda incelemelerde bulundu. Tüm imkanların seferber edildiği afet sonrası hayatın normale dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, hazırlanan hasar raporları doğrultusunda, afetzedelere AFAD Başkanlığı tarafından ayni ve nakdi yardımların yapılacağı belirtildi.