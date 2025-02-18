Şırnak'ta Soğuk Hava ve Yağış Bekleniyor

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Şırnak Valiliği, çarşamba gününden itibaren kentte kuvvetli yağış ve soğuk havanın beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren beklenen yağışlarla birlikte perşembeden itibaren kentin soğuk havanın etkisine gireceği ifade edildi.

Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (8 ile 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk havanın hafta boyunca, kar yağışının kuzey ve doğu kesimlerde yer yer etkili olması bekleniyor. Don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."???????