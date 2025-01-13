Şırnak'ta Terör Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 6-12 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.