Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce terörle mücadele kapsamında 13-19 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Terör Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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