Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Eylül- 6 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi.
5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Terör Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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