Şırnak'ta Terör Operasyonunda 13 Tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım-1 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 33 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 13 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.
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