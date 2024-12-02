Şırnak'ta Terör Operasyonunda 13 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım-1 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 33 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 13 şüpheli tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildi.