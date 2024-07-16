Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 1 tutuklama

Güncel

Şırnak'ta terör örgütleri DHKP-C, FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

1 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi. 4 şüpheli haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

1 şüphelinin işlemleri sürüyor.