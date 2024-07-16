Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 1 tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta terör örgütlerine operasyon: 1 tutuklama

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda DHKP-C, FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi. Diğer 4 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

16.07.2024 13:22
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Şırnak'ta terör örgütleri DHKP-C, FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

1 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi. 4 şüpheli haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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