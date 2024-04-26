Şırnak\'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, planlanan eylemlerin engellenmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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