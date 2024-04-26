Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak\'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine mensup olduğu şüphesiyle 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonun amacı, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve planlanan eylemleri engellemektir. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

26.04.2024 13:50
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Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, planlanan eylemlerin engellenmesi amacıyla kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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