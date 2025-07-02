Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haşim S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, dün akşam 28. Cadde'de S.T'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Tır Kazası: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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