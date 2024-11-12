Şırnak'ta Trabzon Hurması Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Trabzon Hurması Hasadı Yapıldı

Şırnak\'ta Trabzon Hurması Hasadı Yapıldı

Cudi Dağı eteklerinde Trabzon hurması hasadı gerçekleştirildi, çiftçilere yeni projeler vaadi.

12.11.2024 15:16
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Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki bahçede yetiştirilen, "cennet hurması" olarak da bilinen Trabzon hurmasında hasat yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı İkizce köyünde üretici Zana Uysal'a ait bahçede hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, bahçedeki ağaçlardan, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde de yetiştirilen Trabzon hurması toplandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kentte birçok meyvenin yetiştiğini belirterek, bunlardan birinin de Trabzon hurması olduğunu söyledi.

Son yıllarda Trabzon hurmasının çiftçiler tarafından benimsendiğini ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Trabzon hurması yetiştiriciliğinde Şırnak'ta verim oldukça yüksek. Trabzon hurması bölgemize adapte oldu, iyi uyum sağladı. Çiftçilerimiz için alternatif bir üretim çeşidi. Oldukça da bereketli. Trabzon hurması yetiştiriciliği ile ilgili hem çiftçileri bilgilendirmek hem de yeni bahçeler tesis etmek için kurum olarak projeler geliştirmekteyiz. 2025 yılında yeni Trabzon meyvesi bahçeleri tesis etmek üzere çiftçilerimize meyve fidanı vererek bu tarımı bölgemizde yaygınlaştırmak, geliştirmek hedefindeyiz."

Trabzon hurmasının hasat edildikten sonra çiftçiler tarafından kurutulduğunu dile getiren Sezgin, ürünün bu şekilde katma değerinin arttığını, ticari olarak değerlendirebildiğini belirtti.

Sezgin, bu meyvenin aile ekonomisine ve bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacağını öngördüklerini söyledi.

Üretici Zana Uysal da Cudi Dağı eteklerindeki bahçesinde 9 yıl önce 4 dönüm arazide farklı meyve ağaçlarının bulunduğu bahçe kurduğunu, bu ağaçlardan 150'sinin hurma ağacı olduğunu belirtti.

"Üretimde eksiklerimiz vardı, her sene bir şeyler üzerine katarak öğrendim." diyen Uysal, bu yıl her ağaçtan yaklaşık 100 kilogram hurma elde ettiklerini ifade etti.

Uysal, "Cennet hurması demek ki burada da yetişebiliyor. İnşallah önümüzdeki senelerde boş arazilerimizi hurma bahçeleri yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Trabzon Hurması Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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