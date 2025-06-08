Şırnak'ta Uçak Kazası Tatbikatı

ŞIRNAK Şerafettin Elçi Havalimanı'nda, uçak kaza kırım ve yangın tatbikat düzenlendi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ve yakın çevresinde meydana gelebilecek uçak kaza kırım ve yangınlar için, acil yardım ve emniyet tedbirleri protokolüne dahil olan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte tatbikat düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği yangın söndürme, arama-kurtarma, acil sağlık ve güvenlik operasyonları gerçekleştirildi. Tatbikata AFAD, Sağlık, Jandarma, Emniyet, Şırnak, Cizre ve İdil itfaiyeleri, DHMİ ARFF (Havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele) birimlerinden 14 araçla 62 personel katıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,