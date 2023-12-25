Şırnak'ta "Uluslararası Geleceğin Mühendisleri" konferansı düzenlendi.

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle düzenlenen konferans, ŞÜ 15 Temmuz Kongre Merkezi Salonu'nda yapıldı.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, burada yaptığı konuşmada, konferansa yurt içi ve dışından birçok akademisyenin çevrim içi katıldığını söyledi.

???????Üniversite olarak mühendislik, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve bu alandaki yenilikleri desteklemeyi amaçladıklarını dile getiren Alkış, "Konferansımızı, hedeflerimizi destekleyen akademik ve sanayi dünyasını bir araya getiren bir platform olarak görüyoruz. Konferansın ana teması olan gelecek mühendisler hem günümüzün hem de geleceğin dünyasını şekillendirmede önemli bir yerde bulunmaktadır." dedi.

Konferansın yeni teknolojiler, sürdürülebilir gelişim ve mühendislikte karşılaşılan zorluklar ile ilgili konulara ışık tuttuğuna değinen Alkış, şöyle devam etti:

"Bu alanda bilgi alışverişini teşvik etmektedir. Bilindiği üzere önümüzdeki 20 yıl içerisinde var olan mesleklerin çoğu tarihe karışacaktır. Bazı mühendisliklerde bunların arasında yer alabilir fakat umut vadeden mühendislikler bugün olduğu gibi yarın da parlaklıklarını sürdürecek gibi durmaktadır. Üniversite olarak öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi bilimin sınırlarını zorlamaya günümüz gelişmelerini takip etmeye, toplumumuzun ve dünyamızın karşılaştığı zorlukları çözmeye yönelik gelecekteki çözümleri geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bu sempozyumun bu amaçlar doğrultusunda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz."

Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş de konferanstan önemli sonuçların çıkacağına inandığını, ekonomik ve tarımsal kalkınmada üniversitenin akademik desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından akademisyenler, mühendislik alanında sunum yaptı.???????

Konferansa Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.