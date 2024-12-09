Şırnak'ta Üreticilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Şırnak'ta Üreticilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirmesi

Şırnak\'ta Üreticilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirmesi

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şırnak'ta yeni destekleme modeli için köy köy gezerek bilgilendiriyor.

09.12.2024 12:48
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Şırnak'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal üretim planlaması" ve "Yeni destekleme modeli" ile ilgili üreticileri bilgilendiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl uygulamaya koyduğu tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini üreticilere anlatmak amacıyla 33 soruya yanıt verdiği rehber hazırladı.

Bakanlık, rehberi "www.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden yayımlarken, Şırnak'ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de üreticileri, tarımsal planlamanın amaçları, desteklemelerdeki değişiklikler, destekleme ödemelerinden nasıl yararlanılacağı, tarımsal arazilerin kiralanması, kadın ve genç çiftçilere sağlanan destekler gibi yeni modelin esaslarına ilişkin bilgilendirmek için sahaya çıktı.

Ekipler yaklaşık iki aydır her hafta cuma günü merkezde ve 6 ilçedeki 21 noktada çiftçilerle buluşuyor.

"Cuma buluşmaları" adı ile ziyaret edilen köylerde, beldelerde veya mahallerde meydanda, konferans salonunda ya da taziyeevinde düzenlenen görüşmede, beşer kişiden oluşan uzman ekip üreticilere yeni destekleme modelinin avantajlarını anlatıyor, daha çok çiftçinin desteklerden istifade etmesi için bilgilendirme yapıyor.

"126 köyde yaklaşık 2 bin 500 üreticiye ulaştık"

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hurşit Acar, AA muhabirine, Bakanlığın 25 Ekim'de ülke genelinde uyguladığı "Cuma buluşmaları" kapsamında her hafta Şırnak'ta da 21 noktada üreticilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Buluşmalarda tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelini üreticilere aktardıklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Bu bilgilendirmede üreticilerimize yeni destekleme modelinden nasıl faydalanacaklarını, üretimde nelere dikkat etmeleri gerektiklerini, havza bazlı üretim ve hayvancılık konularındaki destekleri anlatıyoruz. Bugüne kadar ilimizde 126 köyde yaklaşık 2 bin 500 üreticiye ulaştık. Buluşmalar başta Tarım ve Orman İl Müdürü'müz olmak üzere il müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz ile tarımsal üretim planlamasında görevli teknik personelin katılımıyla gerçekleşiyor. Ayrıca toplantılarda üreticilerin taleplerine ve sorunlarına da çözüm getirmeye çalışıyoruz. Toplantılarımıza gelemeyen üreticilerimiz Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerimize gelmesi durumda detaylı bilgi sahibi olabiliyorlar. Sosyal medya hesaplarımızdan ve SMS yoluyla da çiftçilerimize bilgi akışı güncel olarak sağlanmaktadır."

"Mutlaka bunun olumlu geri dönüşleri olacaktır"

Yeniaslanbaşar köyü muhtarı Hasan Göktaş, yeni uygulama ile ilgili yetkililer ve uzmanlarca bilgilendirildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Göktaş, "Mutlaka bunun olumlu geri dönüşleri olacaktır. Taleplerimizi de kendilerine aktardık, kısa sürede çözeceklerini söylediler. Köyümüzde daha çok küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Yeni destekleme modelinden haberdar olduk. Bu modelden en iyi şekilde köy olarak faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Köydeki üreticilerden Hakkı Fidan, 50 yıldır çiftçilik yaptığını ifade ederek, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kendilerine sunulan destekleme hizmetleri ile ilgili bilgiler verildiğini belirtti.

Fidan, "Bu toplantıda fark ettik ki çok şeyi ya bilmiyorduk ya da yanlış biliyorduk. Bu sayede doğrusunu öğrendik. Bazı taleplerimiz vardı onları da yazdılar. Desteklendiğimiz takdirde hayvancılığı en iyi şekilde yapacağız. Bölgemiz fıstık için de uygun bir yer. İmkan tanınır, fidan verilirse topraklarımızı değerlendirmek istiyoruz. Bakanlığın yeni destekleme modeli bizim için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"İlk defa böyle bir bilgilendirme yapılıyor"

Toptepe köyündeki üreticilerden Selman Cavlak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin köy köy gezerek bilgilendirme yapmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

"İlk defa böyle köye gelinip toplu bir şekilde bilgilendirme yapılıyor. Daha önce böyle bir şey görmemiştik." diyen Cavlak, yeni destekleme modeliyle ilgili bilgilendirildiklerini ifade etti.

Cavlak, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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