Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 64 Gözaltı

Güncel

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 64 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 14-20 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 9,7 gram metamfetamin, 26,07 gram esrar, 15,57 gram eroin, 1,69 bonzai, gümrük kaçağı 460 paket sigara, 21 cep telefonu ve 1823 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 64 kişi hakkında işlem yapıldı.