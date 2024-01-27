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Şırnak'ta yapılan operasyonda 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta yapılan operasyonda 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta bir iş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca, 3 bin 79 fişek, 17 otomatik tüfeğe ait dipçik ve üst kapak, 16 silah pimi, 10 alev gizleyici, 3 namlu uzatıcı, 58 tüfek şarjörü, 18 tabanca şarjörü, 7 silah kabzası ve 25 silah el kundağı ele geçirildi.

Şırnak\'ta yapılan operasyonda 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
27.01.2024 - 14:07,
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Şırnak'ta bir iş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilik sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, bir iş yerine başka bir ilden silah ve mühimmat geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca, 3 bin 79 fişek, 17 otomatik tüfeğe ait dipçik ve üst kapak, 16 silah pimi, 10 alev gizleyici, 3 namlu uzatıcı, 58 tüfek şarjörü, 18 tabanca şarjörü, 7 silah kabzası ve 25 silah el kundağı ele geçirildi.

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Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güvenlik, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta yapılan operasyonda 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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