Şırnak'ta Yaralı Gece Balıkçılı Kuşu Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta Yaralı Gece Balıkçılı Kuşu Tedavi Altına Alındı

Şırnak\'ta Yaralı Gece Balıkçılı Kuşu Tedavi Altına Alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı. Kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi edilecek.

07.08.2024 12:38
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaralı bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı.

İlçede kırsalında yaralı halde gece balıkçılı kuşu bulan bir kişi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, kuşun ünitelerinde bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığını belirerek, "Kuşu hayatını idame edecek seviyeye ulaştıktan sonra tekrar doğal yaşam ortamına bırakmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı veya bitkin halde buldukları hayvanlarla ilgili emniyet, jandarmaya ya da kendilerine bilgi vermelerini istedi.

Kaynak: AA

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