Şırnak'ta yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı

Şırnak\'ta yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı

Şırnak kent merkezi kırsalında yaralı ve bitkin halde bulunan ağaçkakan, Şırnak Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edildi. Yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon birimine getirilen kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.

15.08.2024 17:49
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Şırnak'ta arazide yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı.

Kent merkezi kırsalında yaralı ve bitkin halde ağaçkakan bulan kişi, durumu Şırnak Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

Kuş, tedavinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta yaralı halde bulunan ağaçkakan tedavi altına alındı - Son Dakika

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