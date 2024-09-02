Şırnak'ta Yeni Adli Yıl Töreni Düzenlendi

Şırnak'ta yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.
Şırnak Valiliği bahçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Korkmaz, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özhan İnce, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, baronun yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar katıldı.
Program verilen kokteyl ile sona erdi.
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