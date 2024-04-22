Şırnak'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi - Son Dakika
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Şırnak'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

Şırnak\'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuk ambulans uçakla Ankara\'ya nakledildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Ferhat T, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yüksek ateş tanısı konulduktan sonra ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledilen çocuğun durumu hakkında bilgi verilmedi.

22.04.2024 21:43
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Ferhat T'ye yüksek ateş tanısı konuldu.

Çocuğun ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi - Son Dakika
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