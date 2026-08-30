Şırnak'ta Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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30 Ağustos Zaferi, yağmura rağmen Şırnak'ta törenlerle kutlandı; şiirler, judo gösterisi ve geçit.

ŞIRNAK'ta 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü, yağmura rağmen düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda şiirler okundu, judo gösterisi sunuldu ve askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Yağışlı havaya rağmen gerçekleştirilen kutlamalar, Şırnak Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Birol Ekici, Valilik makamında 30 tebrikleri kabul etti.

Kutlama programı daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, törene katılanların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, judo gösterisi düzenlendi. Ardından askeri geçit töreni düzenlendi. Törende, 2 ATAK tipi taarruz helikopteri ile 1 Sikorsky helikopteri de eşlik etti.

Yağışa rağmen törene gelenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Kaynak: DHA

Kutlamalar, Şırnak, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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