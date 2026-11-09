Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz göreve başladı, 40 proje planladı - Son Dakika
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Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz göreve başladı, 40 proje planladı

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Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz göreve başladı, 40 proje planladı
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Prof. Dr. İbrahim Baz, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü görevini törenle eski rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'tan devraldı. Baz, üniversitenin 4 yılı ve şehrin 10 yılı için 40 proje planladıklarını, Alkış ise 4 yıllık görevinde mevzuat çizgisinde hareket ettiklerini söyledi.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İbrahim Baz görevine başladı.

Prof. Dr. Baz, rektörlükte gerçekleştirilen törenle eski rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'tan görevi devraldı.

Törende konuşan Alkış, 4 yıldır bu görevde bulunduğunu belirterek, rektörlüğün önemli bir vazife olduğunu söyledi.

Alkış, "Yönetim olarak olabildiğince mevzuat çizgisinde hareket etmeye gayret ettik. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yeni yönetim inşallah daha ileri seviyeye götürür. Hocamızı tebrik ediyorum, yeni görevi hayırlı olsun." dedi.

Rektör Baz da Şırnak Üniversitesinde 16 yıldır farklı görevlerde bulunduğunu ve Prof. Dr. Alkış ile de 4 yıl boyunca birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Baz, şöyle konuştu:

"Temennimiz ve duamız bu bayrak değişiminin şehrimizi ve ülkemizi bulunduğu seviyeden daha iyi bir noktaya getirmesidir. Üniversitemizin 4 yılı, şehrimizin de 10 yılıyla alakalı 40 proje planlamamızı yaptık. İnşallah her güzel şey devam edecek. Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahibiz. Çok kıymetli akademisyenlerimiz ve idari personelimiz var. Şırnak Cudi Dağı'nın gölgesinde ve Hazreti Nuh'un ruhunu taşıyan bir şehir. Bununla alakalı şehrimizi ulusal çerçevede tanıtmak için gayret edeceğiz."

Törene akademisyenler ve idari personel katıldı.

Kaynak: AA
İbrahim BazRektörŞırnakEğitimGüncelSon Dakika

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