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Şırnak Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güzergahlarını yeniden belirledi - Son Dakika
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Şırnak Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güzergahlarını yeniden belirledi

Şırnak Valiliği, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güzergah planlarını ve pankart asılacak yerleri güncelledi. Gösteri ve yürüyüşlerin Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Sanayi Sitesi yanı, Siirt Caddesi, Vakıfkent Mahallesi Sevgi Caddesi ve Kemal Sunal Caddesi olacağı belirtildi.

Şırnak Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güzergahlarını yeniden belirledi
16.01.2024 - 16:13,
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Şırnak Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yerler ile güzergahları yeniden belirledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüşleri güzergah planları, ilgili toplanma yer ve yürüyüş güzergahları ile pankart ve afiş asılacak yerlere dair usul ve esasların güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, gösteri ve yürüyüşlerin Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Sanayi Sitesi yanı, Siirt Caddesi, Vakıfkent Mahallesi Sevgi Caddesi ve Kemal Sunal Caddesi olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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