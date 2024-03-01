Şırnaklı annelerin kışın soğuk ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Şırnaklı annelerin kışın soğuk ile mücadelesi sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde yaşlı kadınlar, kış aylarında eksi 16 derecede dışarıda halı yıkayarak ev temizliği yapıyor. Karlar erimeden bütün işlerini bitirip ramazan ve bahar hazırlığına başlayan kadınlar, ilkbahar gelmeden halılarını yıkamak için buz gibi havada çalışıyor.

01.03.2024 23:29  Güncelleme: 23:32
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Şırnaklı annelerin kışın soğuk ile mücadelesi sürüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta yaşlı kadınlar kışın soğuğunda eksi 16 derecede dışarıda halı yıkıyor. Kış aylarında ev temizliği yapan köy halkı karlar erimeden bütün işlerini bitirip ramazan ve bahar hazırlığı yapıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde kadınlar yaz, kış zorlu bir mesai içindeler. Kadınlar kış aylarında metrelerce yağan kara rağmen ilkbahar aylarında yaylaya çıktıkları için kış aylarında halıları yıkamak zorunda kalıyor. Buz gibi havada evlerin önündeki kar yığınlarını temizleyip halılarını güneşli havada yıkayan kadınlar günlerdir bahar hazırlığı yapıyor. Köy halkı hayvancılıkla uğraştığı için ilkbahar gelmeden hazırlıklarını tamamlamaya çalışan kadınlar, eksi 16 dereceye varan soğuklara aldırmadan halılarını yıkıyor. Feride Acer isimli yaşlı kadın günlerdir karlı havalarda halı yıkadığını söyledi. Acer, "Bizim burada gelenektir kış aylarında halılarımızı yıkıyoruz. Evlerimizi temizliyoruz, ilkbahar aylarında yaylaya çıktığımız için temizlik çalışmaları yapamıyoruz. Herkes bu günlerde halılarını yıkamak zorunda, çok zorlanıyoruz ama başka çaresi yok" dedi.

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Beşağaç, Şırnak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnaklı annelerin kışın soğuk ile mücadelesi sürüyor - Son Dakika

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