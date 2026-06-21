Siros Adası'nda Yangın: Yerleşim Tahliye Edildi

Yunanistan'ın Siros Adası'nda çıkan yangın nedeniyle bir yerleşim biriminin tahliye edilmesine karar verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Siros Adası'nın Ambela bölgesinde çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Kuvvetli rüzgarların etkili olduğu bölgede sivil savunma birimleri, Tria Lagkonia yerleşimindeki vatandaşlara cep telefonları üzerinden gönderilen 112 acil durum mesajıyla Ermupoli yönüne tahliye çağrısında bulundu.

Yangına 10 itfaiyeci, 3 araç, 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterle müdahale edilirken belediyeye ait su tankerleri ve gönüllüler de çalışmalara destek verdi.

Siros-Ermupoli Belediye Başkanı Aleksandros Atanasiu, yangının kuvvetli rüzgarlar nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini belirtti.

Yunanistan'da son günlerde etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede yangın riski yüksek seviyede bulunuyor.