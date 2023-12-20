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Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek'ten ayrılacağını iddia etti - Son Dakika
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Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek'ten ayrılacağını iddia etti

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek'in anayasal bir ülke olmadığını ileri sürerek, RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılacağını iddia etti. Dodik, Bosna Hersek Savcılığına karşı yürütülen dava sürecinin planlı olduğunu savunarak, RS'nin kendi seçim kanununu yazarak seçimlerini yapacağını belirtti.

Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek\'ten ayrılacağını iddia etti
20.12.2023 - 18:09,
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Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek'in anayasal bir ülke olmadığını ileri sürerek, RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılacağını iddia etti.

Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hakkında devam eden dava süreci kapsamında, 3'üncü kez Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Bosna Hersek Mahkemesi binasına geldi, ancak duruşma bir kez daha ertelendi.

Bosna Hersek Savcılığı hakimlerinin "giriş konuşması için hazır olmadıkları" ve Dodik'in avukatlarının hakim değişimi istemesi üzerine ertelenen duruşmanın ardından açıklamada bulunan Dodik, savcılığın "sorumsuz ve adaletsiz" olduğunu savundu.

Dodik, Bosna Hersek Savcılığının prosedüre uymadığını iddia ederek, "Schmidt'in yasallığını kabul etmemeye devam ediyorum. Bosna Hersek'teki seçim yasasına ilişkin ek 'dayatma' söz konusu deniliyor. Eğer öyle bir şey yaparsa biz de RS olarak kendi seçim kanunumuzu yazar ve RS Seçim Komisyonu kurarak seçimlerimizi yaparız." dedi.

Ayrılıkçı söylemlerini sürdüren Dodik, "Anayasal bir ülkede yaşamak isterdim ama maalesef öyle bir yerde yaşamıyorum. Dolayısıyla ben değil, RS ayrılacak buradan." diye konuştu.

Kendisine karşı yürütülen dava sürecinin "planlı" olduğunu savunan Dodik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Müslümanlar, Saraybosna'nın dünyanın en kirli havasına sahip bu günlerde buraya gelmemden keyif alıyorlarsa bunun bana kasıtlı yapıldığını düşünmekten başka çarem yok. Zehirlenmemi istiyorlar. Ciğerlerim bu havaya alışık değil."

Dodik, Bosna Hersek Mahkemesi Başkanı Ranko Debevec ile İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı eski başkanı Osman Mehmedagic'in görevlerini kötüye kullanmaları gerekçesiyle gözaltına alınmalarını da değerlendirerek, "Mahkeme Başkanı gözaltına alınıyorsa bu mahkemeye nasıl güvenim kalsın." dedi.

Bu arada, Dodik hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan, en son 6 Aralık'ta yapılan duruşmada Dodik'in avukatlarının dava sürecinin RS'teki Banja Luka kentine taşınmasını talep etmesi üzerine ertelenmişti. Dodik'in bu talebi ise reddedilmişti.

RS Ulusal Meclisi (NSRS), haziranda Yüksek Temsilci'nin kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Yüksek Temsilci Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe giremeyeceğini açıklamıştı. Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.

Dodik ve RS Resmi Gazete Müdürü Milos Lukic hakkında OHR kararlarına saygı duymadıkları gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve kabul edilen iddianame kapsamında Dodik 16 Ekim'de ilk duruşmasına çıkmıştı.

Kaynak: AA
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