Sırp Müzisyen Dzej Ramadanovski'nin Yaşam Öyküsünü Anlatan Filmin Galası Yapıldı - Son Dakika
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Sırp Müzisyen Dzej Ramadanovski'nin Yaşam Öyküsünü Anlatan Filmin Galası Yapıldı

Sırp Müzisyen Dzej Ramadanovski\'nin Yaşam Öyküsünü Anlatan Filmin Galası Yapıldı

Pelicula Production ve Telekom Srbija işbirliğiyle hayata geçirilen 'Nedelja (Pazar Günü)' filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi. Filmin yapımcısı Vladan Andelkovic, filmde yaşanmış ve halktan bir insanın hikayesini anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Oyuncu Maša Dordevic ise filmin konusu ve karakterin yaşam hikayesinin kendisine büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti. Film, 1980'ler Belgrad'ının kenar mahallelerinde zor şartlarda yaşamaya çalışan insanların hikayesini romantik bir dokunuşla izleyenlere aktarmayı hedefliyor.

17.05.2024 23:03
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Sırp müzisyen Dzej Ramadanovski'nin yaşam öyküsünü anlatan "Nedelja (Pazar Günü)" filminin galası, Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı.

Pelicula Production ve Telekom Srbija işbirliğiyle hayata geçirilen filmin galasına kültür, sanat ve sinema dünyasından isimler katıldı.

Filmin yapımcılığını üstlenen Vladan Andelkovic, yaşanmış ve halktan bir insanın hikayesini anlatmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Kahramanımızın en büyük hayali Amerika'ya gitmek. Bu, bizim memleketimizin bir gerçekliği. Filmde, çok zor şartlarda yaşam süren ama yetenekleriyle bu zorlukları aşan bir karakter görüyoruz. Biz de bu büyük mücadeleyi sinemaseverle buluşturmak ve onlara anlatmak istedik." dedi.

"Filmimizin Türkiye'de gösteriliyor olmasından dolayı mutluyum"

Andelkovic, filmin Türkiye'de gösteriliyor olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Filmimizin Türkiye'de gösterimi için geçtiğimiz eylül ayından itibaren yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Filmimizin burada yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve burada olmaktan dolayı çok büyük bir onur duyuyorum."

Oyuncu Maša Dordevic, film için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve filmden iki ay önce senaryonun kendisine ulaştığını vurgulayarak, "Oynadığım karaktere uygun bir ruh haline bürünmeye çalıştım ve bunun için de çok fazla çalıştım. Çünkü filmin konusu ve oynadığım karakterin yaşam hikayesi çok güzel ve heyecan vericiydi. Bu da rolümü iyi oynamam için bana büyük bir kolaylık sağladı." şeklinde konuştu.

"Karmaşık olayları romantik bir dokunuşla izleyenlere ulaştırıyor"

Oyuncu Stefan Vukic, senaryonun çok iyi bir ekip tarafından hazırlandığını ve bunun filme hazırlık için kendisine büyük bir imkan sağladığını söyledi.

Filmin, Dzej Ramadanovski ve arkadaşlarının öyküsüne odaklandığını aktaran Vukic, "Nedelja'da, 1980'ler Belgrad'ının kenar mahallelerinde ve zor şartlarda yaşamaya çalışan insanların hikayesine tanık oluyoruz. Bir yandan mafyayı bir yandan da bu koşullar altında mücadele eden insanlar var. Film, bütün bu karmaşık olayları romantik bir dokunuşla izleyenlere ulaştırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yönetmen koltuğunda Nemanja Ceranic'in oturduğu yapımın senaryosunu Stefan Boškovic kaleme aldı.

Filmin oyuncu kadrosunda Husein Alijevic, Marko Janketic, Stefan Vukic, Aleksej Bjelogrlic, Alen Selimi, Ana Pindovic, Zlatan Vidovic, Maša Dordevic, Milica Janevski, Stojsa Oljacic, Bajram Severdzan ve Nela Mihajlovic yer alıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sırp Müzisyen Dzej Ramadanovski'nin Yaşam Öyküsünü Anlatan Filmin Galası Yapıldı - Son Dakika
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